Происшествия 05 сентября 2023, 11:57 Дзюба получил штраф за парковку Range Rover на велодорожке в Москве Дзюбу оштрафовали за парковку Range Rover на велодорожке в центре Москвы Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

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Сотрудники МАДИ во время рейда нашли нарушителей на элитных иномарках, которые оставили свои машины на тротуарах и велодорожках в Москве. Среди неправильно припаркованных авто заметили Range Rover футболиста Артема Дзюбы, сообщили в Telegram-канале Shot.

Машину бросили рядом с рестораном Grand Cru на Патриарших прудах. Автомобиль стоял, полностью перегородив велодорожку. При этом неизвестно, находился ли за рулем сам нападающий московского ФК «Локомотив».

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По данным Telegram-канала «Мутко против», на этом Range Rover чаще ездит супруга Дзюбы.

Кроме того, Shot уточнил, что на Дзюбу за последние две недели выписали 17 штрафов: два за неправильную парковку и остальные за превышение скорости. Всего у футболиста не оплачено штрафов на 20,5 тысячи рублей.

В пресс-службе дептранса Москвы отметили, что в этом году чаще всего оставляли машины на велодорожках владельцы автомобилей Mercedes и Bentley. Также среди элитных иномарок на велополосах часто можно было встретить Range Rover, Lexus, Porsche и Lamborghini.

С начала года с велодорожек эвакуировали 557 люксовых иномарок. Всем нарушителям выписали штраф за неправильную парковку и выставили счет за перемещение авто на спецстоянку.

Ранее Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за грубость с журналистом. Также футболисту назначили штраф в 50 тысяч рублей.