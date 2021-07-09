09 июля 2021, 17:46
Дым от пожаров в Магаданской области и на Камчатке пришел на Чукотку
Магаданская область и Камчатка охвачены лесными пожарами. Дым от возгораний пришел и на Чукотку. Об этом сообщила НСН со ссылкой на региональное МЧС.
Дым окутал Анадырь, Угольные Копи и поселок Шахтерский. По предварительной информации причиной задымления стал снос дымного шлейфа от природных пожаров на территориях Магаданской области и Камчатки.
Ранее лесные пожары охватили Челябинскую область. Жители некоторых населенных пунктов покидают свои дома, дабы спастись от возгораний. Эксперты предполагают, что спровоцировать пожары могли сами жители.