Дым от пожаров в Магаданской области и на Камчатке пришел на Чукотку

Магаданская область и Камчатка охвачены лесными пожарами. Дым от возгораний пришел и на Чукотку. Об этом сообщила НСН со ссылкой на региональное МЧС.

Дым окутал Анадырь, Угольные Копи и поселок Шахтерский. По предварительной информации причиной задымления стал снос дымного шлейфа от природных пожаров на территориях Магаданской области и Камчатки.

Ранее лесные пожары охватили Челябинскую область. Жители некоторых населенных пунктов покидают свои дома, дабы спастись от возгораний. Эксперты предполагают, что спровоцировать пожары могли сами жители.