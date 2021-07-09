Жители Челябинской области бросают свои дома, убегая от лесных пожаров. Иного спасения пока нет

В Челябинской области горят леса, площадь огня с каждым часом растет. Ситуация в некоторых поселках критическая, и жителей населенных пунктов эвакуируют. Эксперты считают, что пожары могли вызвать сами люди, а неэффективные органы управления лесным хозяйством только усугубили ситуацию.

В Челябинской области объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. Огонь распространился на 4,8 тысячи гектаров, сообщил ТАСС. Лесные пожары охватили три района: Карталинский, Увельский и Нагайбакский. Сухая погода и сильный ветер способствуют распространению огня.

Из-за подступающего близко к домам огня ночью эвакуировали поселок Запасное, под угрозой находятся и другие населенные пункты. Благодаря действиям пожарных получилось не допустить распространение пожара на населенные пункты Увелка и Дуванкуль.

Чтобы защитить населенные пункты от огня, к работе привлекли вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Всего в борьбе с пожаром участвуют 249 человек и 69 единиц техники. Для эвакуации подготовили автобусы и пункты временного размещения.

По данным 74.ru, ситуация в некоторых поселках области уже критическая. В Новокаолиновом огонь приблизился к улицам, видимость плохая, людям стало трудно дышать. Местные жители собрали вещи и ждут эвакуации, а мужчины пытаются потушить кладбище. Спасатели перекрыли несколько дорог между поселками, находящимися в эпицентре пожаров. Жителей поселка Джабык даже эвакуировали на электричке.

Глава региона Алексей Текслер попросил помощи у командующего войсками Центрального военного округа Александру Лапину. В частности, к тушению привлекут вертолет из части под Южноуральском.

В самом поселке Джабык сгорело 63 дома. Из них 23 дачи и 40 жилые. На видео видно сильное задымление.

Задымление в поселке Джабык засняла местная жительница.

Лесной пожар приблизился к дороге на опасное расстояние. Местная администрация не рекомендовала передвигаться между населенными пунктами.

Во время тушения пожара спасатели вывели из огня олененка. Этот момент попал на видео.

На помощь жителям пришли волонтеры организации «Легион-Спас» из Магнитогорска. Добровольцы выехали в Новокаолиновый, Еленинку и Джабык.

В прошлом году лесные пожары полыхали в Ростовской области, площадь возгорания достигала почти 1,6 тысячи гектаров. Леса горели также в Красноярском крае, где огонь охватил 16 тысяч гектаров. В Новосибирской области за один только прошлогодний май произошло 250 пожаров.

Почему горят леса

Эксперт Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин напомнил «360», что пожары бушуют не только в Челябинской области, но и в Забайкальском крае и Иркутской области. По его словам, леса горят из года в год в этих регионах, и, вполне возможно, виноват в этом человек.

Даже бутылку или осколки от бутылки оставляешь, и они работают как увеличительное стекло для солнца Андрей Нагибин.

Руководитель региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Антон Хлынов выделил другой фактор — травяные палы, которые активно устраивает человек весной после схода снега.

«Если пожар возникает в тайге, то туда попасть, чтобы потушить или локализовать пожар, очень сложно. Только авиатранспортом, на вертолете», — добавил Нагибин.

По словам Хлынова, важный фактор, влияющий на появление лесных пожаров, — это погодные условия.

«Многое будет зависеть от того, как будут складываться погодные условия. Если осадков будет больше, то пожары будут менее активны», — добавил Хлынов.

Всего выделяют два вида лесных пожаров. Андрей Нагибин объяснил, что существуют пожары, при которых выгорает вся территория и гибнут животные. А есть верховые, которые проходят по верхушкам деревьев.

«Чтобы бороться с верховыми пожарами, на подходе к населенным пунктам делаются просеки, чтобы пламя не могло перекинуться с одной кроны на другую и распространиться на другую территорию», — добавил Нагибин.

Проблема системы

Андрей Нагибин отметил, что, несмотря на то, что из года в год происходят лесные пожары, готовность в регионах к ним довольно слабая. По мнению Антона Хлынова, массовые пожары связаны не только с погодными условиями, но и с неэффективностью органов управления лесным хозяйством. Эколог уверен, что главное в борьбе с пожарами — увеличивать силы и средства специализированной службы лесного хозяйства.

«Какой-то единой службы, которая бы в том числе отвечала за безопасность в лесах и могла бы достаточно эффективно, оперативно, а в ряде случаев специализированно реагировать на лесные пожары, нет», — пояснил Хлынов.

Эколог заметил, что пожары будут происходить и дальше, поэтому задача состоит в том, чтобы свести трагические случаи к нулю. Для этого нужно создать службу, которая бы контролировала ситуацию, поскольку в большой части пожаров виноват человек.