Двухлетняя девочка внезапно умерла в детском саду Петербурга | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Двухлетняя девочка внезапно умерла в детском саду Петербурга «Известия»: в детсаду Санкт-Петербурга скоропостижно скончалась двухлетняя девочка РИА "Новости"

Читать 360tv в

Двухлетняя девочка внезапно плохо себя почувствовала в детском саду Санкт-Петербурга. Врачи спасти ее не смогли, ребенок умер, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Девочка потеряла сознание, и воспитательница отнесла ее в медкабинет. До прибытия бригады скорой помощи ребенка пыталась реанимировать медсестра, но безуспешно. Врачи неотложки тоже оказались бессильны.

Реклама

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти могла стать острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Реклама

Мать ребенка утверждает, что привела дочь в детский сад здоровой. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что девочка из Магнитогорска попала в реанимацию после поездки в лагерь. Когда у пострадавшей взяли пробы на кишечную палочку и ротавирус, диагностировали острую кишечную инфекцию неустановленного типа, токсикоз, обезвоживание первой степени и гастроэнтероколит. Мать написала жалобу в Роспотребнадзор, в лагере провели проверку.

0 0 0 0 0 0