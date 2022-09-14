Двухлетняя девочка внезапно умерла в детском саду Петербурга | 360°

Все новости

Общество

14 сентября 2022, 19:46

Фейк: диверсанты распространяют в регионах заминированные паспорта, ручки и блокноты

Спецоперация

14 сентября 2022, 19:42

ВСУ перебросили части в Запорожье. Но наступление они не начнут

Реклама

Спецоперация

14 сентября 2022, 19:35

Шансы на скорое урегулирование ситуации на Украине назвали минимальными

Мир

14 сентября 2022, 19:26

Церемония прощания с Елизаветой II началась в Вестминстерском дворце Лондона

Мир

14 сентября 2022, 19:24

Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:24

Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре

Эксклюзив

14 сентября 2022, 19:17

Гонщица Нифонтова объяснила пропуск «Дакара» отказом подписать бумагу о солидарности с Украиной

Мир

14 сентября 2022, 19:12

Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:08

Станцию скорой помощи в Ногинске достроят в начале 2023 года

Происшествия

14 сентября 2022, 18:51

Двухлетняя девочка внезапно умерла в детском саду Петербурга

«Известия»: в детсаду Санкт-Петербурга скоропостижно скончалась двухлетняя девочка

Читать 360tv в

Двухлетняя девочка внезапно плохо себя почувствовала в детском саду Санкт-Петербурга. Врачи спасти ее не смогли, ребенок умер, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Девочка потеряла сознание, и воспитательница отнесла ее в медкабинет. До прибытия бригады скорой помощи ребенка пыталась реанимировать медсестра, но безуспешно. Врачи неотложки тоже оказались бессильны.

Реклама

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти могла стать острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Реклама

Мать ребенка утверждает, что привела дочь в детский сад здоровой. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что девочка из Магнитогорска попала в реанимацию после поездки в лагерь. Когда у пострадавшей взяли пробы на кишечную палочку и ротавирус, диагностировали острую кишечную инфекцию неустановленного типа, токсикоз, обезвоживание первой степени и гастроэнтероколит. Мать написала жалобу в Роспотребнадзор, в лагере провели проверку.

Санкт-Петербург

Дети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама