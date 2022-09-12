Норовирус и кишечная палочка. Девочка из Магнитогорска попала в реанимацию после поездки в лагерь | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Норовирус и кишечная палочка. Девочка из Магнитогорска попала в реанимацию после поездки в лагерь Мама девочки из Магнитогорска рассказала, как она попала из лагеря в реанимацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девочка из Магнитогорска поехала отдыхать в лагерь, но попала в реанимацию. Ее мама рассказала «360», что сначала врачи заподозрили тепловой удар, но затем поняли — причина в кишечной инфекции. Дело передали в прокуратуру.

Перед новым учебным годом 12-летняя девочка поехала в лагерь в Челябинской области. Отдых проходил нормально до 19 августа. В предыдущую смену пострадал мальчик, и в этот день ждали проверяющих. Несмотря на сильную жару, детей вывели на улицу.

Реклама

«У них фонтанчики то работают, то нет, и вечером ребенок начал жаловаться на головную боль и сонливость. Я к ней приехала, привезла сменные вещи, воду», — рассказала мать.

Реклама

Следующие два дня ребенок был сонным, но воспитатели говорили родителям, что все хорошо. Они забрали девочку 22 августа и тут же повезли в больницу. Врачи диагностировали тепловой удар, хотя сказали, что так долго длиться он не может. Ребенка не госпитализировали — осмотрели и отпустили домой.

В обед 23 августа состояние резко ухудшилось. Поднялась температура за 39, пульс — 138 ударов в минуту. Девочка не могла ходить, падала. Пришлось вернуться в больницу. Из приемного отделения ребенка на три дня отправили в реанимацию.

«Мы проходим полное обследование из-за синдрома последствий интенсивной терапии, направлены по всем врачам для дальнейшей корректировки лечения. Побывали в дневном стационаре от гастроэнтеролога, потому что есть свои особенности в этом направлении. На днях поедем на консультацию в областную больницу», — сказала женщина.

Именно в реанимации у пострадавшей взяли пробы на кишечную палочку и ротавирус, диагностировали острую кишечную инфекцию неустановленного типа, токсикоз, обезвоживание первой степени и гастроэнтероколит. Мать написала жалобу в Роспотребнадзор, в лагере провели проверку.

«У одного сотрудника выявили норовирус второго типа, на дверях, на унитазах, где-то еще — бактерии кишечной палочки. Нашли нарушение хранения продуктов, прохождения медкомиссии людьми, которые работали с детьми», — сказала мать.

Санитарные врачи завели несколько дел, одно из них направили в прокуратуру, чтобы привлечь руководство к административной ответственности. Когда закончится обследование и лечение, материалы передадут в суд.

0 0 0 0 0 0