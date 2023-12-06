Происшествия 06 декабря 2023, 13:09 Собственницу базы отдыха на Кубани осудили по делу о гибели двухлетней девочки

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Суд в Краснодарском крае вынес приговор собственнице базы отдыха, на территории которой погибла двухлетняя девочка. Фигурантка раскаялась и признала вину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что женщина принимала в гостиничном комплексе посетителей, зная о повреждениях электрической проводки. На оголенный провод наткнулся ребенок, отдыхавший в отеле со своей семьей. От удара током двухлетняя девочка скончалась.

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Владелице базы назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, с нее взыскали материальную компенсацию в размере миллиона рублей.