Происшествия 05 декабря 2023, 12:59 Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками Ural Mash: двухлетний ребенок в Екатеринбурге отравился наркотиками родителей РИА «Новости»

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В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился наркотиком метадоном и попал реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, супруги с маленьким ребенком жили в городе с октября в квартире знакомых пенсионеров. В один из дней они отправились в магазин, а ребенка оставили дома.

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После возвращения им показалось подозрительным вялое состояние малыша. Сироп от температуры не снял симптомы, после чего у ребенка начали синеть губы.

Родители позвонили в скорую помощь, прибывшие медики обнаружили отравление малолетнего наркотическим веществом. После этого супруги признались, что употребляют наркотики на протяжении нескольких недель.

В связи с ЧП правоохранительные органы начали проверку семьи.

В ноябре двухлетняя девочка отравилась метадоном в Красногорске, ребенка привезли в больницу в состоянии комы.