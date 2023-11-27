27 ноября 2023, 19:50
Двухлетняя девочка отравилась метадоном в Красногорске
Прокуратура: в организме двухлетней девочки в Красногорске обнаружили метадон
Двухлетнюю девочку госпитализировали в Красногорске с признаками отравления. Анализы показали наличие метадона в организме ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Девочку доставили в медицинское учреждение в состоянии комы 25 ноября. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
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«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции также выясняют обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, сообщение о госпитализации ребенка поступило из медучреждения в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск.
По данным Telegram-канала Mash, девочка отравилась метадоном, так как вещество в открытом доступе оставил ее отец-наркоман. Экспертиза крови мужчины показала следы марихуаны и других психостимуляторов.
В сентябре шестиклассник из Москвы попал в больницу после литра водки и наркотиков. Скорая помощь доставила мальчика в токсикореанимацию с сильным отравлением.
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