Происшествия 27 ноября 2023, 19:50 Двухлетняя девочка отравилась метадоном в Красногорске Прокуратура: в организме двухлетней девочки в Красногорске обнаружили метадон unsplash.com

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Двухлетнюю девочку госпитализировали в Красногорске с признаками отравления. Анализы показали наличие метадона в организме ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Девочку доставили в медицинское учреждение в состоянии комы 25 ноября. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции также выясняют обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, сообщение о госпитализации ребенка поступило из медучреждения в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск.

По данным Telegram-канала Mash, девочка отравилась метадоном, так как вещество в открытом доступе оставил ее отец-наркоман. Экспертиза крови мужчины показала следы марихуаны и других психостимуляторов.

В сентябре шестиклассник из Москвы попал в больницу после литра водки и наркотиков. Скорая помощь доставила мальчика в токсикореанимацию с сильным отравлением.