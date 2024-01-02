02 января 2024, 18:28
Ребенок погиб в Красноярском крае, уронив на себя тумбу с телевизором
Двухлетняя девочка в Лесосибирске погибла, уронив на себя тумбу с телевизором
Двухлетняя девочка погибла, уронив на себя тумбу с телевизором Panasonic. Трагический случай произошел в городе Лесосбирске Красноярского края, местная прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка.
По предварительным данным, 1 января молодая мать играла с ребенком в съемном жилье. Когда она ушла на кухню за соком, то услышала грохот в комнате, где оставила ребенка. Поспешив к дочери, девушка увидела ее лежащей под тумбой.
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Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. У девочки обнаружили травмы лба и нижней губы.
По словам матери, хозяин дома 30 декабря привез им телевизор Panasonic. Его установили на тумбу, которая качалась под весом техники. Девочка неоднократно подходила к тумбе и держалась за нее руками.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебная экспертиза.
Ранее в Екатеринбурге молодая мать не уследила за двухлетней дочерью, утонувшей в ванной.
Дети
Красноярский край
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