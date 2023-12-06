Происшествия 06 декабря 2023, 11:10 Суд Екатеринбурга вынесет приговор 22-летней матери, чья дочь утонула в ванной

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В Екатеринбурге пройдет суд над 22-летней местной жительницей, которая недосмотрела за своей двухлетней дочерью в ванной. В результате халатности матери девочка утонула, написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Случай с ребенком произошел 19 сентября. Мать, находившаяся в наркотическом опьянении, решила искупать девочку. Она посадила ее в ванну, включила воду и ушла в другую комнату, забыв о дочери. В результате девочка погибла.

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Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.