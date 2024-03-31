Происшествия 31 марта 2024, 17:55 Двухэтажный склад загорелся в Ростове МЧС показало видео крупного пожара на складе в Ростове

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Двухэтажное складское здание загорелось 31 марта в Левенцовском микрорайоне в Ростове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил кровлю и перекинулся на крышу соседнего помещения. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 50 специалистов и 16 единиц техники.

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В 17:24 пресс-служба ведомства сообщила о локализации возгорания. Информацию о пострадавших в МЧС не привели.

Днем в воскресенье пожар произошел в Краснодарском крае. Там загорелась туристическая база «Водолей». В оперштабе региона заявили об одном пострадавшем.