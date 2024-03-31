Происшествия 31 марта 2024, 15:26 Пожар произошел на турбазе «Водолей» на Кубани Оперштаб Краснодарского края: один человек пострадал при ЧП на турбазе «Водолей» РИА «Новости»

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Днем 31 марта на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 13:00.

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«Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ», — добавили в оперштабе.

Площадь пожара, по последним данным, составила 500 квадратных метров. К 13:20 спасатели локализовали возгорание. В 13:57 пламя потушили.

В пресс-службе краевого главка МЧС заявили, что на месте работали 49 человек, 16 единиц техники.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона.

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