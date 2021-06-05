Двухэтажный автобус сбил девушку на роликах в Петербурге
В Санкт-Петербурге девушка, катавшаяся на роликах, попала под колеса автобуса. Момент аварии сняла камера видеонаблюдения.
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На кадрах видно, как девушка обгоняет двух женщин, идущих по тротуару, и выезжает на проезжую часть. В этот момент ее задевает двухэтажный туристический автобус. Пострадавшая падает на дорогу.
Девушка выжила, ее увезли на скорой, сообщил Lifе. В паблике spb_today во «ВКонтакте» появились фото с места аварии.
ДТП произошло в самом центре города, на Адмиралтейской набережной, вблизи памятника Петру I «Медный всадник».
Ранее сегодня рейсовый автобус въехал в мачту освещения в Ярославле. В больницу доставили десять человек, включая водителя. Авария произошла неподалеку от остановки, что стало ее причиной, неизвестно.