Автобус въехал в столб в Ярославле, пострадали 10 человек

Рейсовый автобус въехал в мачту освещения в Ярославле. В больницу доставили водителя и девять пассажиров, сообщило управление МВД по Ярославской области.

Авария произошла около 17:45 (местное время совпадает с московским) на Тутаевском шоссе.

«Лиаз» под управлением водителя 1967 года рождения наехал на столб электроосвещения, уточнили в МВД. О причинах ДТП не сообщается.

Судя по фото аварии в соцсетях, автобус получил повреждения с правой стороны. У него разбито лобовое стекло, одна из дверей и окно.

Источник фото: «ВКонтакте»

По данным читателей паблика «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте», ДТП произошло примерно в 50 метрах до остановки. В этом районе действует скоростное ограничение 40 километров в час.

Ранее сегодня в Туве опрокинулся грузовик, в открытом кузове которого ехали 20 родственников. Большая семья направлялась из одного поселения в другое. В больницу попали девять человек, включая двух детей. Водитель сбежал, но его вскоре нашли.