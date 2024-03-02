02 марта 2024, 03:25
Двух женщин спасли в горах Крыма
МЧС: спасатели помогли туристкам, которые не могли спуститься с горы в Крыму
В горах Крыма спасатели оказали помощь двум туристкам, которые не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка на хребте горы Чалки. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Информация о женщинах, попавших беду в горах в районе Судака, поступила вечером в пятницу, 1 марта. В район происшествия направили поисково-спасательный отряд из трех человек.
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«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», — сообщили в ведомстве.
В МЧС напомнили, что даже небольшим группам туристов необходимо регистрироваться при походе в горы. Спасатели помогут подготовиться к путешествию и расскажут о сложностях маршрута.
Во вторник, 27 февраля, крымские спасатели также помогли группе туристов, которая не могла спуститься с горы в Бахчисарайском районе полуострова.
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