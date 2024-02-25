Эксклюзив 25 февраля 2024, 07:35 Двух тонущих мужчин вытащили ночью из Москвы-реки Источник «360»: сотрудники МЧС спасли двух тонувших в Москве-реке мужчин РИА «Новости»

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Два человека упали ночью в Москву-реку и не могли выбраться обратно на набережную. Об этом сообщил источник «360».

Сигнал о тонувших людях поступил в экстренные службы примерно в 3:50. Спасательный катер вызвал охранник, работавший неподалеку.

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«Мужчины не могли подняться на набережную», — пояснил источник.

Сотрудники МЧС вытащили из воды двух мужчин и передали их поисково-спасательной станции «Крымский мост» и бригаде скорой помощи. К счастью, из-за происшествия москвичи не пострадали. Бригада медиков осмотрела их и отпустила домой.

Ранее спасатели достали из реки Сетунь жительницу Москвы, которая бросилась в воду ради спасения соей собаки. Выбраться на берег пожилой женщине помогли сотрудники полиции. Пенсионерка вместе со знакомой выгуливала питомца в парке, но тот неожиданно упал в реку.

Хозяйка пришла собаке на помощь и вытащила ее, но сама выбраться из воды не смогла. Полицию вызвала ее подруга.