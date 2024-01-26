Происшествия 26 января 2024, 18:25 Москвичка едва не утонула в реке, спасая собаку Полицейские достали из реки москвичку, которая бросилась в воду за своей собакой Freepik

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На запале Москвы 78-летняя местная жительница едва не утонула в реке Сетунь, спасая свою собаку. Сотрудники полиции помогли пенсионерке выбраться на берег, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что пожилая женщина вместе с подругой выгуливала питомца в парке. Внезапно животное скатилось в реку. Хозяйка сразу же бросилась ему на помощь. В итоге пса она вытащила, а сама выбраться уже не смогла.

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На протяжении получаса женщины надеялись на помощь прохожих и собственные силы, но осознали, что без профессионалов у них ничего не получится. Тогда приятельница позвонила в полицию.

Через несколько минут двое сотрудников приехали в парк и увидели пенсионерку, которая пыталась выбраться из воды. Один из правоохранителей, держался за растущее у крутого берега дерево и страховал коллегу, который смог дотянуться до тонувшей женщины. Вскоре ее вытащили из воды и пригласили погреться в служебный автомобиль до приезда медиков.

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