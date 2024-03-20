Эксклюзив 20 марта 2024, 19:48 Двоих рабочих завалило землей под Царицынским путепроводом Источник «360»: двоих мужчин достали из-под завала у железной дороги в Москве Pxhere

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Двоих рабочих 20 марта завалило землей под Царицынским путепроводом. Подробности сообщил источник «360».

Мужчины оказались под завалом рядом с железнодорожными путями. К месту происшествия прибыли бригады медиков.

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Сначала откопали одного пострадавшего, потом второго. Спасенных осмотрели врачи.

«Со слов пострадавших, они работали вдвоем. Никого под завалами больше нет», — передал источник.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее обрушение произошло на шахте «Пионер» в Амурской области. В результате ЧП под завалами оказались около 13 человек. Предположительно, среди пострадавших есть вахтовые рабочие из разных регионов.