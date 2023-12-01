Происшествия 01 декабря 2023, 09:17 Двоих рабочих насмерть завалило землей при починке трубы в Красноуральске Двое рабочих в Красноуральске погибли при ремонте трубопровода Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью двоих рабочих в Красноуральске. Во время строительных работ их завалило грунтом из-за обрушения котлована. Об этом заявила пресс-служба СК России по Свердловской области.

Рабочие занимались ремонтом трубы у дома по улице Дзержинского. Во время строительных работ котлован неожиданно обрушился, и их насмерть засыпало землей.

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Тела погибших направили на экспертизу. По факту смерти мужчин возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

«Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы», — отметили в пресс-службе.

Следствие также проверит документацию о проведении инструктажа по технике безопасности и изучит должностные инструкции.

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