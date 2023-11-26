Происшествия 26 ноября 2023, 23:43 Три горняка погибли из-за выброса метана в Якутии МЧС: выброс метана произошел на руднике в Якутии, погибли три человека РИА «Новости»

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Выброс метана зафиксировали во время работ на руднике в городе Удачный в Якутии. В результате три человека погибли, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли», — указали в публикации.

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Сейчас спасатели проводят эвакуацию рабочих рудника. На место ЧП отправили 12 представителей горноспасательного взвода города Мирный. Работа по ликвидации последствий выброса метана продолжается.

В октябре на глубине 700 метров на шахте в Казахстане произошел взрыв метано-воздушной смеси. В момент аварии на смене находились 252 горняка. В результате погибли 46 человек.

Власти Казахстана объявили день траура по погибшим горнякам. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сменял руководителя компании «АрселорМиттал Темиртау» с должности.