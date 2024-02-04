Происшествия 04 февраля 2024, 05:58 Двух дипломатов НАТО задержали при попытке въехать в Северодвинск Дипломаты НАТО пытались попасть в Северодвинск под видом влюбленной пары РИА «Новости»

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Пара дипломатов из стран НАТО притворилась влюбленными, пытаясь проникнуть в город Северодвинск в Архангельской области в новогоднюю ночь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Португалец и француженка приехали на такси из Архангельска, но на въезде в Северодвинск, являющийся городом особого военного назначения, их остановили сотрудники ДПС для проверки документов.

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«В стратегический город можно попасть только по разрешению ФСБ — коего у парочки не оказалось. На вопрос, зачем приехали, правоохранителям ответили: хотим посмотреть северное сияние», — уточнил канал.

При этом натовские дипломаты заявили, что якобы ничего не знали про особое разрешение от ведомства. Авторы канала отметили, что женщина ранее училась в Москве, специализируется по России, Центральной и Восточной Европе, владеет пятью языками и даже приемами каратэ.

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