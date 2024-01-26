Мир 26 января 2024, 03:47 Разведка США признала, что Россия нашла «ахиллесову пяту» американской армии Разведка Пентагона: космический потенциал является ахиллесовой пятой ВС США Pixabay

Читать 360tv в

Россия выяснила, что космические спутники-шпионы стали ахиллесовой пятой Вооруженных сил США. Об этом в эфире Fox News рассказала экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

Бывшая сотрудница разведки отметила, что Россия и Китай четверть века наблюдали за тактикой военных США в зонах конфликтов. Таким образом они вычислили слабое место американской армии.

Реклама

«Они узнали, что обширный космический потенциал США — это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него», — заявила Коффлер.

«Противники» США поняли, что американцы полностью зависят от спутников и в гражданской жизни, отметила экс-разведчица. Коффлер заявила, что «звездные войны» пtрестали быть гипотетической формой конфликта.

Против России сегодня работают более 400 спутников НАТО, действуют они в интересах ВСУ. Из них 70 являются военными официально.