Двух детей из Лобни увезли в больницу с химическими ожогами глоток

Два маленьких ребенка пострадали в Подмосковье. Малыши попали в больницу с химическими ожогами, сообщил «360» источник в экстренных службах.

К трагедии в Лобне привело неосторожное обращение с химическим веществом. Из дома на улице Юности госпитализировали детей в возрасте одного года и двух лет. По имеющимся данным, пострадавших доставили в ожоговый центр Люберец с повреждениями глотки.

Как пишет сайт Рен ТВ, всему виной средство для удаления стойких жиров «Шуманит». Из-за него малыши и попали в больницу. Старший ребенок получил ожог полости рта, а у его младшего брата химией обожжено лицо. Информации о состоянии детей нет.

В январе в Московской области врачи спасли годовалого пациента, который выпил жидкость для розжига. У него развилась токсическая пневмония.