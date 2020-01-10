Выпившего жидкость для розжига ребенка спасли в Подмосковье

В Московской области спасли ребенка, выпившего жидкость для розжига. Годовалый малыш поступил в Ступинскую центральную районную клиническую больницу (ЦРКБ), сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца поступил в детское соматическое отделение Ступинской ЦРКБ в состоянии средней степени тяжести. Ребенок выпил химическую жидкость по недосмотру родителей. У него диагностирована токсическая пневмония», — рассказала Галина Кавындикова, заведующая детским соматическим отделением.

Сейчас состояние ребенка оценивается медиками как стабильное. По их словам, угрозы для жизни нет. Однако малыш остается под пристальным наблюдением врачей.

Специалисты напомнили, что жидкость для розжига опасна не только своим составом. Внешне она похожа на обычную воду, поэтому ее следует хранить в недоступном для детей месте. Если жидкость все-таки попала в организм, происходит тяжелое поражение почек и печени.

«Нужно помнить о том, что дети, в особенности младшего возраста, активно изучают окружающий мир, в том числе пробуя все на вкус. Поэтому основной причиной химических ожогов у малышей остается невнимательность взрослых, за которую их дети расплачиваются своим здоровьем, а порой и жизнью», — добавила Галина Кавындикова.

Кроме того, необходимо помнить о том, что химические ожоги могут быть вызваны и другими средствами бытовой химии. Например, гелями и жидкостями для чистки труб, плит, ржавчины, кристаллами марганцовки, лекарственными препаратами и прочими продуктами.