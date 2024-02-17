Эксклюзив 17 февраля 2024, 09:30 Задымление произошло на комбикормовом заводе в Москве Источник «360»: в деревне Семенково загорелся комбикормовый завод РИА «Новости»

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Возгорание на комбикормовом заводе произошло утром в Троицком административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП случилось в деревне Семенково. Заявитель сообщил о возгорании, по его словам, дым на объекте идет из всех окон.

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Более подробная информация о происшествии неизвестна, официально экстренные службы о пожаре не заявляли.