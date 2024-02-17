17 февраля 2024, 09:30
Задымление произошло на комбикормовом заводе в Москве
Источник «360»: в деревне Семенково загорелся комбикормовый завод
Возгорание на комбикормовом заводе произошло утром в Троицком административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник.
ЧП случилось в деревне Семенково. Заявитель сообщил о возгорании, по его словам, дым на объекте идет из всех окон.
Реклама
Более подробная информация о происшествии неизвестна, официально экстренные службы о пожаре не заявляли.
Пожары
Заводы
Москва
Реклама
Реклама