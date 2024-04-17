Происшествия 17 апреля 2024, 18:35 Двое жителей Томской области попались на переводе денег для ВСУ ФСБ: двух жителей Томской области уличили в госизмене РИА «Новости»

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Двух жителей Томской области задержали по подозрению в госизмене. По предварительным данным, они материально помогали ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные УФСБ.

«Установлено, что фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины», — отмечается в заявлении.

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Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. Томичам может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители собирают доказательства вины задержанных, устанавливают, не замешаны ли они в других преступлениях и были ли у них сообщники. Обоих злоумышленников взяли под стражу.

Ранее под уголовное дело о государственной измене попал житель Дзержинска, который, предположительно, сотрудничал с организациями, действующими против безопасности России. Его заподозрили в раскрытии секретной информации.