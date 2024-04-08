Важное 08 апреля 2024, 13:20 Раскрывшего секретные данные о перевозке оружия в зону СВО задержали в Дзержинске ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу данных о перевозке оружия в зону СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело о государственной измене завели против жителя Дзержинска, подозреваемого в сотрудничестве с организациями, действующими против безопасности России. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Нижегородской области, задержанный передавал данные о маршрутах движения вооружений в зону проведения специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что на раскрытие секретной информации задержанный пошел умышленно из идеологических побуждений. Для этого он наладил сотрудничество с организациями, которые нацелены на подрыв безопасности России и действуют при поддержке спецслужб иностранного государства.

Реклама

«Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающих способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции», — заявили в региональном управлении ФСБ.

Против мужчины завели уголовное дело о госизмене. В ходе обыска силовики забрали принадлежащие задержанному электронные носители информации. Сейчас криминалисты устанавливают личности возможных сообщников задержанного.

В конце марта в Дзержинске задержали местного жителя, который делал фотографии и снимал на видео военные объекты, расположенные в городе, а также расклеивал листовки с призывом вступать в вооруженное формирование, подконтрольное спецслужбам Украины. После задержания против мужчины завели уголовное дело за публичные призывы к организации терактов.