Двое жителей Губкинского спасли мужчину при пожаре

Двое мужчин из Губкинского получили награду за спасение человека во время пожара в жилом доме. Об этом сообщило издание «Ямал-регион».

Спасенный мужчина страдает ДЦП, поэтому не мог выйти из горящей квартиры сам. Мужчины смогли его эвакуировать еще до приезда МЧС. За храбрый поступок их наградили благодарственными письмами.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в центре Севастополя на улице Новороссийской. Там горело заброшенное трехэтажное здание.