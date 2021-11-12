Пожар произошел в Севастополе

Пожар произошел в центре Севастополя на улице Новороссийской. Там горело заброшенное трехэтажное здание. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

«Пламенем охвачен верхний этаж, есть угроза распространения на соседний дом. Огнеборцы незамедлительно сформировали два газодымозащитных звена, подав на тушение лафетный ствол и три ствола «Б», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС.

Пожарные не допустили переход огня на соседние здания. Потушить его удалось спустя полтора часа после начала. Всего возгорание охватило 90 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.