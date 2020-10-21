Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области. Они осуждены за кражи и мошенничество.

«20 октября 2020 года сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-15 (Ангарск) обнаружено отсутствие осужденных Лиханова Николая Николаевича 1993 года рождения и Сентякова Анатолия Васильевича 1995 года рождения», — ррассказали в пресс-службе Главного управления ФСИН по Иркутской области.

Сейчас беглецов ищет полиция. Предполагается, что они могут быть в одном из ближайших городов — Свирске, Нижнеудинске, Братске, Зиме.

В колониях-поселениях нет охраны. Заключенные живут под присмотром администраторов. Им можно свободно передвигаться по колонии, носить гражданскую одежду, пользоваться деньгами и ценными вещами. Также разрешено неограниченное количество свиданий.

В начале октября стало известно об еще одном побеге из колонии в Иркутской области. Из тюрьмы в Усть-Куте сумел выбраться 26-летний мужчина, судимый за совершение особо тяжкого преступления. В конце августа из колонии в Ангарске также сбежал заключенный. Мужчина отбывал наказание за грабеж.