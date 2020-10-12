Двое заключенных сбежали из колоний в Иркутской области

Полиция Иркутской области разыскивает двоих заключенных, которые сбежали из колоний в Усть-Куте и Ангарске. Они оба были много раз судимы.

«Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники тюрьмы во время вечернего обхода обнаружили, что заключенного нет в камере.

В конце августа из другой колонии региона сбежал 61-летний Николай Николаевич Грачев. Он также был несколько раз судим. Это наказание мужчина отбывал за грабеж.

На сайте ГУ МВД по Иркутской области приводятся описание внешности обоих заключенных и их особые приметы. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении мужчин, просят обратиться в полицию.

В начале октября стало известно о побеге группы заключенных из колонии в Дагестане. Следователи решили, что им помог кто-то из сотрудников тюрьмы. Временно на свободе оказались шесть осужденных, сейчас все они задержаны.