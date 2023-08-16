Эксклюзив 16 августа 2023, 15:17 Женщина и ребенок пострадали при столкновении автобуса и КамАЗа в Коптеве Автобус и КамАЗ столкнулись в Коптеве, пострадали женщина и ребенок РИА «Новости»

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Столкновение автобуса и КамАЗа произошло на Михайловской улице в Москве, в результате пострадали женщина и девочка. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

О ДТП стало известно примерно в три часа дня, в районе Коптево рейсовый автобус столкнулся с автокраном. Прибывшие на место службы не зафиксировали разлива топлива. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

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UPD: источник «360» сообщил, что, предварительно, при ДТП пострадали два человека — женщина и девочка получили порезы рук, их осматривают врачи.

Ранее на улице Авиаконструктора Микояна в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и электросамоката. Как сообщили в столичном дептрансе, водитель электросамоката не стал спешиваться, пересекая пешеходный переход. Он пострадал при ДТП, мужчину госпитализировали.