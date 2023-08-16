16 августа 2023, 13:46
ДТП с электросамокатом произошло на улице Авиаконструктора Микояна в Москве
Дептранс Москвы: легковушка и электросамокат столкнулись на улице Авиаконструктора Микояна
Авария с участием легкового автомобиля и электросамоката произошла на улице Авиаконструктора Микояна в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил дептранс столицы.
На место прибыли оперативные службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего.
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По информации прокуратуры Москвы, пострадавшего мужчину, который на электросамокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, госпитализировали.
В связи с ДТП пресс-служба столичного дептранса напомнила, что на пешеходном переходе необходимо спешиваться и везти велосипед или самокат рядом с собой.
Ранее мотоциклист вместе с пассажиром вылетели под колеса автомобилей из-за столкновения на МКАД.
ДТП
Электромобили
Москва 2023
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