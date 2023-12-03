Эксклюзив 03 декабря 2023, 19:39 Двое спасенных из горевшей квартиры в Москве детей погибли Источник «360»: двое спасенных из горевшей квартиры в Москве детей погибли Freepik

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Двух спасенных из горевшей квартиры в центре Москвы детей передали бригаде скорой. Медики попытались их реанимировать, но тщетно — девочка и мальчик скончались, сообщил источник «360».

По его данным, вместе с детьми из пожара вытащили еще одного 47-летнего мужчину. Его с отравлением продуктами горения увезли в НИИ Склифосовского.

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В столичной прокуратуре добавили, что после гибели детей при пожаре возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия работают прокуроры. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом», — сообщили в пресс-службе столичного СК.

Там добавили, что возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Источник «360» ранее уточнил, что пожар произошел в Таганском районе на улице Библиотечной, загорелась квартира на 10-м этаже. Очевидцы заметили двух детей в окне горящей квартиры — те сообщили, что взрослых нет дома.