Эксклюзив 03 декабря 2023, 17:26 Двое детей оказались заперты в полыхающей квартире в центре Москвы Источник «360»: в центре Москвы загорелась квартира с двумя запертыми детьми Сайт мэра и правительства Москвы

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В Центральном округе Москвы произошел в доме пожар. Соседи заметили в окне полыхающей квартиры двоих детей, сообщил источник «360».

По его данным, возгорание произошло на 10-м этаже жилого 16-этажного здания в Таганском районе на улице Библиотечной. В окне охваченной огнем квартиры стояли двое детей, они сообщили очевидцам, что взрослых нет дома.

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Собеседник «360» уточнил, что на балконе 10-го этажа стоял пожилой мужчина, ему было трудно дышать. Этажом выше также люди просили о помощи. На место прибыли спасатели, они приступили к работам. Удалось спасти одного ребенка из соседней квартиры. Другие подробности уточняются.

Накануне детей спасли из горящей квартиры в Москве. Пожар произошел в 17-этажном доме в Юго-Восточном округе. С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице валил густой черный дым. Пожарные спасли шесть человек, их передали медикам.