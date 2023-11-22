Происшествия 22 ноября 2023, 18:41 Пожарные пострадали во время атаки ВСУ на Донецк МЧС: четверо пожарных пострадали при повторном обстреле Донецка РИА «Новости»

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Четыре сотрудника пожарной службы пострадали в результате сброса снаряда беспилотником ВСУ в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника», — отметили в ведомстве.

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Пожарные поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

По данным МЧС, в результате атаки повреждения получила пожарная автоцистерна.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ВСУ нанесли удары по школе и трем энергообъектам 22 ноября. Боевики обстреляли республику 35 раз, выпустив 99 боеприпасов. В результате атаки на Донецк ранения получили трое детей. Среди взрослых также есть пострадавшие.

В воскресенье, 19 ноября, украинские боевики обстреляли жилые кварталы Донецка с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе атаки погибла мирная жительница Кумачова.