Двое погибли при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на западе Москвы, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС. В настоящее время пожар потушен.

Возгорание произошло в 22-этажном жилом доме по адресу Филевский бульвар, 11. Горели личные вещи и мебель в квартире на восьмом этаже.

«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

Пожарные спасли шесть человек. Источник «360» ранее сообщал о густом черном дыме на месте возгорания и большом числе пожарных машин.

Ранее сегодня в многоэтажке на северо-востоке Москвы произошел взрыв, после чего начался пожар. В доме № 3 на улице Проходчиков горели четыре квартиры на третьем этаже. В результате пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, сообщали в МЧС. Причиной взрыва называли утечку газа или нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По данным корреспондента «360», выгорела только одна комната, большинство жильцов уже вернулось в свои квартиры.