Двое погибли при пожаре в многоэтажке на западе Москвы
Возгорание произошло в 22-этажном жилом доме по адресу Филевский бульвар, 11. Горели личные вещи и мебель в квартире на восьмом этаже.
«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров», — рассказали в МЧС.
Пожарные спасли шесть человек. Источник «360» ранее сообщал о густом черном дыме на месте возгорания и большом числе пожарных машин.
Ранее сегодня в многоэтажке на северо-востоке Москвы произошел взрыв, после чего начался пожар. В доме № 3 на улице Проходчиков горели четыре квартиры на третьем этаже. В результате пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, сообщали в МЧС. Причиной взрыва называли утечку газа или нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
По данным корреспондента «360», выгорела только одна комната, большинство жильцов уже вернулось в свои квартиры.