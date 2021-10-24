Двое осужденных попытались покончить с собой в колонии под Калугой

В ИК-3 в Калужской области двое осужденных совершили попытки самоубийства. Об этом уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников сообщил ТАСС.

Омбудсмен рассказал, что в ШИЗО сейчас содержатся 60 зеков, но среди них случаи членовредительства выявили только у двух, а не у всех сразу, как сообщали СМИ.

«Состояние пострадавших я оцениваю как удовлетворительное, порезы у них неглубокие», — сообщил Зельников.

Он добавил, что в выходной день в колонии не было медработников, поэтому осужденным, попытавшимся свести счеты с жизнью, оказали помощь в больнице в Анненках.

По словам Зельникова, сейчас обстановка в колонии относительно спокойна. Пострадавшие объяснили ему, что поступили так в знак протеста, потому что им не выдают лекарства и не оказывают нужную медпомощь.

Всех находящихся в ШИЗО опрашивают под видеокамеру, с ними работают сотрудники прокуратуры.

Ряд СМИ ранее со ссылкой на адвоката Юлию Чванову сообщили, что в калужской исправительной колонии № 3 около 60 осужденных попытались покончить с собой. Это произошло в субботу вечером. Адвокат заявила, что заключенные поступили таким образом из-за жестких условий содержания.

Ранее в России объявили в федеральный розыск Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net архив с записями пыток над заключенными в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области.