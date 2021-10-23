Передавшего архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом объявили в розыск

В России в федеральный розыск объявлен Сергей Савельев, передавший Gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом. Это следует из базы розыска МВД.

На этом портале ранее появилась видеозапись издевательств над заключенным. Под видео было написано, что это происходит в туберкулезной больнице в Саратовской области.

Этот ролик стал резонансным. СК возбудил уголовное дело, на местах начались увольнения. Но через время на сайте появились новые видео. Савельев ранее рассказал, что его взяли в колонии на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями. Это означает, что у него был доступ к видеоархивам, сообщил ТАСС. По предварительным данным, программист сейчас находится не в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что был в шоке, когда узнал об издевательствах над осужденными в Саратовской области. Он также указал на безмолвие институтов гражданского общества и омбудсмена в регионе. Володин подчеркнул, что все, кто должен был, но не предпринял необходимых шагов по предотвращению преступлений, должны понести за это ответственность. Получается, что о проблеме стало известно благодаря слитому видео.