Двое мужчин провалились под лед в Новгородской области и погибли

Двое мужчин выехали на лед в Новосибирской области и провалились в воду. В результате оба погибли.

Местные следователи рассказали, что это случилось на озере Оборотно в Мошенском районе. Мужчины случайно попали в полынью и ушли под воду. Выбраться им не удалось.

Сейчас следователи выясняют детали произошедшего.

За несколько дней до этого двое туристов в Иркутской области провалились под лед на озере Байкал. Происшествие окончилось благополучно. Мужчины смогли выбраться и никак не пострадали. Кроме того, они даже сняли свое падение на Go Pro. А потом поделились видеозаписью в соцсетях.