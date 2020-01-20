Два туриста чуть не ушли под лед на Байкале и сняли это на видео

У мыса Малый Кадильный два туриста провалились под лед. Мужчинам не только удалось выбраться, но и снять свое падение на Go Pro. Купание в ледяной воде далось путешественникам на удивление легко.

Все произошло в 300 метрах от берега, уточнили в Instagram-аккаунте crimburyatia.ru. В публикации размещено видео, которое сняли чуть не утонувшие мужчины.

Оказалось, что в месте, где туристы провалились в воду, со дна озера бьет горячий ключ. Из-за него слой льда подтапливается.

В воде путешественники провели 17 минут. Потом им пришлось в мокрой одежде идти шесть километров до кордона Прибайкальского национального парка.

«Все обошлось благополучно, и мы даже не заболели, а наше купание оказалось заснято на Go Pro», — поделился впечатлениями автор видео.

Накануне в Москве трое мужчин вышли на лед Борисовских прудов. Они хотели сократить дорогу, но в итоге оказались под водой. Их удалось спасти. Медики обнаружили у пострадавших признаки обморожения.