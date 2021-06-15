Двое детей в Салавате закидали камнями подростка-инвалида. Видео

В городе Салавате двое детей решили поиздеваться над подростком-инвалидом, в которого начали бросаться камнями, когда он катался на качелях. Один из жильцов снял происходящее на видео из окна своего дома. Кадры появились в распоряжении «360».

Вопиющий случай произошел во дворе одного из домов в квартале № 94. На кадрах можно заметить, как двое мальчишек бросаются камнями в подростка с особенностями, катающегося на качелях.

Устав терпеть издевательства, подросток попытался наказать своих обидчиков, но те убежали.

Полицейским уже удалось найти детей, которые кидались камнями в подростка-инвалида. Им девять и восемь лет. Стражи порядка также связались с их родителями. Проводится проверка, по ее результатам материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, написала газета «Известия».

В Приморском крае ранее задержали двух школьниц, которые в ночь на понедельник осквернили мемориал Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве. Личности хулиганок удалось установить после изучения записей с камер наблюдения.