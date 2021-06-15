Осквернивших мемориал Героя России школьниц задержали в Приморье

В городе Арсеньеве Приморского края задержали двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

В ночь на понедельник, 14 июня, двое девушек-подростков осквернили мемориальный сквер. Об этом накануне сообщали в прокуратуре Приморья. Школьниц задержали.

Об осквернении мемориала в полицию сообщила местная 66-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестные также вырвали цветы и раскидали по территории мемориала на Калининской улице. Стражи порядка изучили записи с камер и установили личности нарушителей. Ими оказались школьницы, одной 14 лет, а другой — 15. Обе доставлены в отдел полиции.

Правоохранители также сообщат о случившемся в местные органы образования.

Олег Пешков — летчик, который был сбит турецким истребителем в Сирии в 2015 году. Он катапультировался, но, когда спускался с парашютом, его еще до приземления расстреляли боевики. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мемориал в память о нем установлен в Арсеньеве.

В начале июня в Саратове осквернили мемориал народному артисту СССР Олегу Табакову. А в Севастополе неизвестные хулиганы разрисовали памятник матросу и солдату.