Происшествия 29 июля 2023, 22:13 Двое детей и один взрослый погибли из-за урагана в Марий Эл — СМИ РЕН ТВ: из-за урагана в Марий Эл погибли три человека, еще трое пострадали Pxhere

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Двое детей и один взрослый погибли из-за разгула стихии в Республике Марий Эл. Еще три человека попали в больницу. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, ЧП произошло в Волжском районе республики рядом с озерами Таир и Яльчик. Когда начался ураган, там было много отдыхающих.

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«Ветер повалил деревья на палатки с людьми», — сообщили журналисты.

Ранее сообщалось о сильном урагане в Казани. Мощный ветер с дождем сносил деревья и автобусные остановки. Порывы ветра, по данным синоптиков, там достигали рекордных 30 метров в секунду.

Погодный апокалипсис пришел и в Ульяновск. Шквалистый ветер повалил деревья, столбы и светофоры, а также оборвал провода в нескольких частях города. На одну из маршруток, в которой были пассажиры, упало дерево. Люди выходили через заднюю дверь. Информации о пострадавших пока не поступало.