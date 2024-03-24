Происшествия 24 марта 2024, 09:08 Движение транспорта в Севастопольской бухте остановили Unsplash

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В Севастопольской бухте 24 марта приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — передали в дирекции.

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Причины приостановки не уточнили. Для работы на компенсационном маршруте организовали подвижной состав на остановочных пунктах площадь Захарова и площадь Нахимова.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные отразили самую массированную за последнее время атаку на Севастополь. В результате удара погиб мужчина, еще четыре человека пострадали, в нескольких домах выбило стекла. Спасатели продолжают получать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

Жителям напомнили, что нельзя выкладывать в Сеть видео работы систем ПВО — за этого грозит уголовная ответственность. Фото поврежденных объектов тоже лучше не публиковать, потому что это на руку врагу.