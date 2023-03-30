Эксклюзив 30 марта 2023, 06:50 Движение по шоссе Энтузиастов в Москве частично перекрыли из-за массового ДТП Массовое ДТП с такси и тремя грузовиками случилось на шоссе Энтузиастов в Москве РИА «Новости»

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В Юго-Восточной административном округе Москвы случилось массовое ДТП. На шоссе Энтузиастов столкнулись автомобиль такси, два малотоннажных грузовика и один легкий. Пострадавшие отказались от госпитализации, сказал источник «360».

Авария произошла 30 марта около 05:33. Автомобиль Kia столкнулся с грузовой и пассажирской «газелями». «Соболь» задели по касательной. К месту аварии выехали экстренные службы. Водителя и пассажира такси осмотрели медики, но от госпитализации они отказались.

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Из-за ДТП проезд по шоссе Энтузиастов в сторону центра частично ограничили. Закрыли три полосы движения.

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