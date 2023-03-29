Происшествия 29 марта 2023, 23:00 Водитель иномарки насмерть сбил женщину в Москве Прокуратура Москвы: 24-летний водитель BMW насмерть сбил женщину

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Женщина попала под колеса иномарки в Москве. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло на Люблинской улице. По данным ведомства, 24-летний водитель автомобиля BMW сбил пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора.

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«Предварительно, пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — подчеркнули в прокуратуре Москвы.

От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте. В ведомстве добавили, что установление обстоятельств аварии и принятие решения в отношении водителя находится под контролем прокуратуры Юго-Восточного административного округа.