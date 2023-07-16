Общество 16 июля 2023, 08:25 Движение морского транспорта возобновили в Севастополе после атаки БПЛА Дептранс: в Севастополе возобновили движение морского транспорта после атаки БПЛА Unsplash

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Движение паромов и катеров в Севастополе восстановили. Об этом сообщили в Телеграм-канале ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Работа морского пассажирского транспорта возобновляется», — указано в публикации.

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С расписанием движения катеров и парома можно ознакомиться на сайте. До этого морской транспорт временно приостанавливал работу после атаки беспилотников.

Силы противовоздушной обороны и флот отразили атаку вражеских БПЛА над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что атака была массированной и продолжительной, к счастью, никто из жителей не пострадал. Воздушная обстановку города была под контролем.

После атаки утром на Крымском мосту была большая пробка. Число машин у Крымского моста со стороны Тамани утром в воскресенье выросло до 980. Время ожидания составляло около трех часов.