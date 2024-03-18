Происшествия 18 марта 2024, 18:31 Двигатель самолета Air Arabia отказал прямо в воздухе Двигатель самолета Air Arabia Марокко — Бельгия отказал в небе РИА «Новости»

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Двигатель самолета Air Arabia, летевшего из Марокко в Бельгию, отказал прямо в небе. Об этом сообщил портал AeroInside.

Воздушное судно осуществляло перелет из Уджды в Брюссель в субботу, 16 марта. В ходе полета капитан сообщил о выходе из строя одного из двигателей. Пришлось выполнить экстренную посадку в аэропорту Касабланки. Пассажиры и экипаж не пострадали, самолет успешно приземлился в Марокко.

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В январе Falcon 10 с тяжелобольной россиянкой разбился в горах на северо-востоке Афганистана. Четверо человек из шести чудом смогли выжить. Борт искала местная поисково-наземная служба. Он вылетел из таиландского аэропорта Утапао и должен был выполнить чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Экипаж воздушного судна сообщал о малом остатке топлива из-за встречного ветра.