Около 200 человек эвакуировали из-за пожара в здании межрайонного отдела ГИБДД в Москве | 360°

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Около 200 человек эвакуировали из-за пожара в здании межрайонного отдела ГИБДД в Москве

Источник «360»: 200 человек эвакуировали из-за возгорания в одном из отделов ГИБДД Москвы

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Пожар произошел в межрайонном отделе ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах города.

Здание расположено на улице Твардовского, 8, корпус 5.

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«Произошло короткое замыкание лампы дневного освещения с последующим загоранием в помещении раздевалки на втором этаже», — рассказал источник.

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По его словам, огонь охватил небольшую площадь — всего два квадратных метра. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание успели покинуть около 200 человек.

Во время тушения один из пожарных получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге.

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